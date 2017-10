"Strength in numbers" la frase adottata dai campioni NBA Golden State Warriors per certificare il proprio dominio sul parquet, ma il concetto si adatta benissimo anche al Napoli di Sarri. 8° vittoria di fila in questo avvio di campionato quella contro la Roma, toccati i 200 gol in Serie A sotto la gestione del tecnico toscano. Guai però a pensare che la forza degli azzurri sia costituita solo dall'attacco e dalle giocate del trio Callejon-Mertens-Insigne: i numeri parlano anche di una difesa sempre più efficace, capace di blindarsi soprattutto quando l'asticella si alza. Il Napoli infatti si dimostra una fortezza quasi inespugnabile soprattutto nei big match: dalla sconfitta contro la Juventus a ottobre dello scorso anno la squadra di Sarri ha collezionatoo 8 vittorie, due pareggi e un tonfo con l'Atalanta, incassando solo 9 reti.



TOP EUROPEO - Protagonista indiscusso di questo invidiabile score è Kalidou Koulibaly. La scorsa stagione il senegalese si è messo in mostra, quest'anno sta gradualmente arrivando la consacrazione: al di là dell'efficacia anche nelle proiezioni in area avversaria (due gol contro Lazio e Cagliari), il 26 azzurro è il vero perno della retroguardia, sia in fase di copertura (decisivo soprattutto negli uno contro uno) sia nell'uscita col pallone, facendosi sempre trovare al posto giusto per consentire al terzino o al centrocampista davanti a lui lo scarico, rendendo così più semplice uscire dal pressing avversario e organizzare la manovra da dietro. Testa, fisico e tecnica, i numeri di questo avvio di stagione sono tutti dalla sua parte: superati Bonucci, Chiellini e Manolas, Koulibaly si è imposto come il miglior centrale della Serie A ma non solo, anche a livello europeo è difficile trovare difensori più in forma del senegalese al momento. Per trovare chi stia viaggiando sullo stesso livello di rendimento bisogna andare in Spagna, più precisamente a Madrid. Sergio Ramos in questo momento rappresenta l'eccellenza di questo mestiere, la sua abilità nell'uno contro uno compensa qualche pecca nei movimenti di linea e la sua impressionante efficacia sulle palle inattive (soprattutto in area avversaria) lo rendono una minaccia sotto tutti punti di vista per i rivali di turno. In casa Real la potenza dello spagnolo, l'Atletico risponde con la personalità e l'eleganza di Diego Godin: la scivolata è uno dei marchi di fabbrica, ma nel suo repertorio spiccano sicuramente precisione e autorità nel guidare la linea, eleganza nell'uscita col pallone (si veda la rouleta fatta senza timore contro il Barcellona nell'ultimo turno di Liga) e in generale la garra tipica del Cholismo che spesso intimorisce gli avversari. Presto per dire che Koulibaly abbia già raggiunto in termini di valore due giocatori di questa caratura, guardando invece lo stato di forma in questo avvio di stagione il rendimento del senegalese si attesta a livelli da top europeo e non stupisce quindi che le big straniere non gli tolgano gli occhi di dosso: su tutti il Chelsea, che sogna di arricchire il reparto difensivo con lui e già in estate aveva effettuato alcuni tentativi. Offensive tutte rispedite al mittente da De Laurentiis, forte dell'assenza di una clausola rescissoria nel contratto di Koulibaly (scadenza 2021): il prezzo lo fa il Napoli, che valuta il giocatore non meno di 60-70 milioni di euro. Non c'è però volontà di lasciarlo partire comunque, non prima di aver mantenuto una promessa: patto scudetto in estate, Napoli e Koulibaly insieme fino alla fine dell'anno per inseguire il sogno del titolo.



@Albri_Fede90