Torino chiama, Franko Kovacevic risponde. L'attaccante croato del Rijeka (classe 1999) ha dichiarato a Tuttosport: "So che il Toro è molto interessato ad acquistarmi, ma ora dipende dal fatto che il Rijeka voglia vendermi e a chi. Ci sono molti altri club interessati. Il mio contratto scade il 15 giugno, è corretto. Ma per me è fondamentale restare in ottimi rapporti col Rijeka. Loro avrebbero potuto sospendermi non avendo firmato il rinnovo ad esempio, è giusto che possano incassare dei soldi dal mio trasferimento. La serie A è uno dei campionati più competitivi al mondo, io amo il popolo italiano perché vive di calcio. Il Toro è un grande club con un grande allenatore. Mi piacerebbe giocare lì, ma ho bisogno di sapere anche quanto spazio potrei avere, è importante proprio perché so di essere ancora molto giovane".



BAYERN - "Voglio ringraziare Ancelotti per avermi concesso una grande opportunità accogliendomi al Bayern Monaco la scorsa estate, dimostrando di credere davvero in me. Siamo stati molto vicini alla firma, ma poi Bayern Monaco e Rijeka hanno avuto qualche problema e non sono riusciti a trovare l'accordo. Il Bayern rimane tra i club con cui ancora oggi siamo in contatto, così come in Italia ci sono anche Toro e Atalanta".



NUOVO IBRA - "Non sogno di giocare in una squadra in particolare. Il mio sogno è solo quello di giocare in un club con una tifoseria pazzesca. E posso dire che i tifosi italiani mi fanno impazzire, qui in Croazia invece il calcio non è così popolare. Non ho un vero e proprio idolo. Io provo sempre ad essere me stesso sul campo di gioco. Ma azzardando un paragone con i più grandi, posso dire di avere caratteristiche simili a quella di Zlatan Ibrahmovic. Dove spero di arrivare? Come tutti, vorrei poter giocare Champions League, ma sempre pensando a fare un passo alla volta. Ah si, ancora una cosa vorrei dirla: il calcio è la mia vita".