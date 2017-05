Mateo Kovacic è uno degli obiettivi del Milan in vista della prossima estate. Il centrocampista croato è uno dei nomi inseriti in cima alla lista, può rilanciarsi con la maglia rossonera. Nikky Vuksan, agente dell'ex Inter, non smentisce a CM: 'Non posso parlare del futuro di Kovacic ora, ci sono troppe partite. Milan? Preferisco non commentare'