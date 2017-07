Il nuovo attaccante polacco della Sampdoria, Dawid Kownacki (classe 1997) ha dichiarato a Samp TV: "È la prima volta che lascio il mio Paese, so che giocare per la Sampdoria è un grosso step per la carriera di un calciatore e sono felice di farlo. Venire a Genova era la scelta giusta da fare. Voglio giocare il più possibile, dare una mano e segnare. Ci vorrà un po’ per ambientarsi in un campionato e in una squadra nuova, ma qui ho due amici come Linetty e Bereszynski, mi aiuteranno a crescere ed integrarmi più in fretta. Che dire ai tifosi? Facile, forza Sampdoria".