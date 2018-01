La sua classe e le sue caratteristiche fanno gola a molte squadre, oltre al fatto che, tra un anno e mezzo, il suo contratto con il Nizza scadrà. Vincent Koziello, centrocampista classe 1995, interessa a molte squadre italiane, su tutte la Fiorentina (i contatti non sono ancora stati riallacciati, visto che i gigliati sono interessati da diversi mesi), nonostante anche il Torino abbia chiesto informazioni, sebbene il cambio in panchina abbia rallentato il movimento.



Un anno fa, il Milan ci aveva provato: la valutazione era di circa venti milioni di euro. Adesso, vista la situazione contrattuale, la cifra è sensibilmente scesa, divenendo abbordabile anche per altre squadre: non solo i viola e i granata, in Italia società dello stesso livello ci stanno pensando, così come all'estero. Il Nizza, dal canto suo, non ha la necessità di cederlo, visto che Koziello attualmente sta giocando ed è uno degli uomini immagine dei transalpini. Il prestito con diritto di riscatto sarebbe accettato, a patto che a fine stagione il giocatore non debba tornare alla base: quindi, con garanzie.