Rudi Krol, leggenda del passato del Napoli oggi in visita al museo temporaneo del club azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss: “De Laurentiis ha fatto un grande lavoro per questa città e credo che il Napoli meriterebbe uno scudetto. Qui ho trascorso quattro anni, buona parte della mia vita calcistica. Ho visto il Napoli di oggi tante volte alla TV e gioca davvero un bel calcio, quest’anno come già l’anno scorso. L’importante però è vincere le partite anche se non si gioca troppo bene, e ciò quest’anno sta avvenendo. Lo scudetto si vince con le piccole ed il Napoli ci sta riuscendo".