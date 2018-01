L’opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Blu, puntando il dito contro la dirigenza della Fiorentina: “Me ne frego se Corvino non mi saluta più, ha speso 100 milioni per una squadra che fatica a rimanere nella parte sinistra della classifica. Ci sono giocatori imbarazzanti, alcuni reduci da delle retrocessioni con le squadre precedenti. Corvino ha comprato 12-13 giocatori l’ultima estate e tra questi ce ne saranno 3 che si salvano, questo è il problema. Mi vengono i brividi quando sento Corvino parlare di Champions League, è sempre troppo tardi per mordersi la lingua. Come fa i dire certe cose? Stai zitto, no? Servirebbero altri 100 milioni da far spendere ad un dirigente che non è Corvino e una cifra del genere non verrà messa la prossima estate. I soldi c’erano l’estate scorsa, ma sono stati spesi per dei bidoni. Ora te li tieni, perché nessuno li vuole, neanche quelli comprati nell’estate del 2016”