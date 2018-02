La Lazio si coccola Immobile. Che, in passato, è stato vicino a vestire la maglia del Napoli, prossima sfidante della banda di Inzaghi, prima di approdare in biancoceleste. E la possibilità di tornare in Campania per Ciro è sfumata. Il suo agente sottolinea l'assenza di qualsiasi spiraglio di trattativa, presente o futura: la Lazio non vuole vendere Immobile.





INSIGNE E IMMOBILE - Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Marco Sommella, che cura gli interessi di Immobile ha parlato della gara di sabato e del suo assistito: "Fino alla sosta la Lazio era in forma, ma dopo ci sono stati alcuni problemi tra cui il caso Felipe Anderson e il mancato rinnovo, per ora, di De Vrij. Loro hanno il dente avvelenato per com’è andata la partita di andata. Il Napoli busserà alle porte della Lazio per Ciro? Non lo so questo, ma la dirigenza biancoceleste non vuole venderlo soprattutto se si dovesse andare in Champions".



A PIEDI A NAPOLI - E dire che l'attaccante avrebbe fatto carte false per arrivare a Napoli: "Per Ciro giocare al San Paolo non è mai stata una partita normale. Quando Ciro era all’estero sarebbe venuto a piedi a Napoli. E’ una delusione non vedere giocatori come Ciro e Insigne non vederli al Mondiale, ma speriamo che vincano l’Europeo tra due anni. Insigne non ha mai detto a Ciro di venire al Napoli? Purtroppo Lorenzo non fa i contratti".