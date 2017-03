Ancora il caso Keita. Ancora una volta uno scontro frontale tra l'agente Roberto Calenda e la stampa. La miccia è un articolo comparso su Il Messaggero, in cui si affronta la querelle tra Keita e la Lazio.



Secondo il quotidiano, Keita avrebbe chiesto 3,5 milioni di euro per prolungare e adeguare il contratto in scadenza 2018. Ricostruzione che Calenda rigetta così su Twitter: "Un articolo completamente sballato su Keita con cifre errate di una trattativa che non è mai esistita. Errori nella ricostruzione.



Giudizi e aggettivi. Ma soprattutto la mancanza di rispetto. Tutto quello che un giornalista non dovrebbe mai fare. Diffidate da questi articoli di propaganda. Questo non è giornalismo". L'ennesimo incendio nella vicenda Keita, che rischia di diventare rovente in vista della prossima sessione di mercato.