Intervistato da Rádio Renascença César Boaventura, un membro dell'entourage di Gabriel Barbosa che ha curato il passaggio dall'Inter al Benfica, ha parlato del suo futuro confermando l'addio già dato alla formazione portoghese.



IL FALLIMENTO IN PORTOGALLO - "Le cose al Benfica non sono andate come previsto. Non per mancanza di qualità del giocatore, ma per le scelte del tecnico che nessuno può discutere".



NUOVA SQUADRA - "Sia che torni in Brasile o che resti in Europa, sono sicuro che giocherà. Le qualità le ha, bisogna scommettere su di lui e il giocatore si adatterà alle condizioni: ora deve giocare dove pensa sia meglio. Gabriel è un grande professionista, una bellissima persona, non molla mai e avrà successo ovunque andrà".