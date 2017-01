Il gol sbagliato allo scadere in Supercoppa e il rigore parato da Donnarumma, ancora la deludente prestazione di Firenze con la palla sparata in curva che poteva valere il pareggio. E poi tutte le voci di mercato che rimbalzano tra Inghilterra e Spagna, con Florentino Perez disposto a tutto pur di portarlo al Real Madrid, il Barcellona che osserva e le due di Manchester che studiano un'offerta senza precedenti. Tanto, troppo rumore attorno a Paulo Dybala, in quello che sta diventando il momento più delicato della sua fin qui breve ma già entusiasmante carriera. Anche perché in mezzo c'è anche quella trattativa per il rinnovo che sembrava dover essere una pura formalità e invece si sta protraendo ormai da mesi, considerando la volontà di blindarlo della Juve e le pretese di un Dybala che vuole essere considerato il numero uno di questa squadra anche dal punto di vista economico. Motivi tra i motivi che quindi stanno portando ad un'accelerata decisiva per chiudere questo discorso e riportare serenità attorno alla Joya.

IL RINNOVO – Va detto che ad aver fretta di chiudere la questione sembra proprio essere più Dybala, con la Juve in ogni caso forte di un contratto in scadenza solo nel 2020 e comunque in posizione di controllo anche sul mercato sotto questo punto di vista, almeno per ora. Anche per questo lo stesso Beppe Marotta ha sempre predicato sicurezza e calma a tale proposito. Intanto è arrivato da un paio di giorni a Torino l'agente di Dybala, Pierpaolo Triulzi. E a Torino è destinato a rimanere più a lungo del solito, per seguire da vicino anche Juan Manuel Iturbe nei suoi primi passi di vita in granata e di continua ricerca di sé stesso. Un incontro con la dirigenza della Juve c'è già stato, le parti quindi si rivedranno a stretto giro di posta per ratificare una volta per tutte un rinnovo che porterà ad un sostanziale adeguamento di ingaggio (oltre 5.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, a salire verso la soglia Pipita) e al prolungamento fino al 2021. La Juve quindi è pronta a fare la sua parte nel rendere Dybala sempre più simbolo e punto di riferimento del progetto bianconero a venire: toccherà a lui da subito fare però la differenza sul campo, sempre e comunque, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come quelli attuali. A cominciare da domenica contro la Lazio.



