Dejan Joksimovic, agente di Milan Badelj, ai microfoni di Centro Suono Sport ha fatto il punto sulle situazioni di mercato del suo assistito. "Finora non vi è alcun interesse concreto e nessuna offerta da parte di club italiani, compresa la Roma. Penso che la prossima settimana possano esserci delle novità, ma la Fiorentina potrebbe decidere di non venderlo. Per scelta condivisa con il ragazzo non abbiamo avuto contatti".