Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, l'agente di Lucas Biglia sarà a Roma domani o dopodomani per incontrare la dirigenza biancoceleste e discutere sul prolungamento del contratto dell'argentino: il centrocampista della Lazio vorrebbe percepire un ingaggio non inferiore ai 3 milioni di euro, anche perché questo potrebbe essere l'ultimo contratto della sua carriera. L'accordo tra le parti, tuttavia, non è scontato: Juventus e Inter, pertanto, restano alla finestra, sperando che Biglia possa diventare un nome caldo per il mercato estivo.