Tra Borja Valero e la Fiorentina il clima è ormai rovente e il centrocampista spagnolo ha spiegato tramite whatsapp questo rapporto complicato. Un messaggio audio diretto ad un suo amico, ma che in qualche modo si è diffuso in rete a macchia d'olio. Da qui la reazione della società viola, che ieri sera ha fatto sapere - con un comunicato ufficiale - di essersi affidata ai propri legali. Intanto la Gazzetta dello Sport spiega come proprio ieri l'agente del calciatore si trovasse a Firenze.



"L’addio di Borja Valero a Firenze e alla Fiorentina corre via WhatsApp. Un messaggio vocale destinato agli amici più cari che doveva restare riservato (ma è davvero così?) è da ieri di dominio pubblico. L’aria frizzante tra lo spagnolo e il club diventa elettricità pura quando poi in serata la società annuncia di passare alle vie legali. Il finale avrà tinte nerazzurre: l’Inter lo vorrebbe già giovedì per il raduno alla Pinetina la partenza verso Riscone di Brunico. Per questo motivo ieri l’agente dello spagnolo, Alejandro Camano, era a Firenze per velocizzare l’uscita, per aiutare il club della famiglia Zhang a ottenere il rinforzo chiesto da Luciano Spalletti. In ballo la cifra finale dell’operazione che dovrebbe attestarsi sui 7-7,5 milioni di euro: l’Inter ha offerto 5 milioni più bonus".