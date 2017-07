E' un calciomercato ricco di nomi a sorpresa e di calciatori provenienti da tutto il mondo quello che sta caratterizzando l'estate della Sampdoria. Dopo Vietto e Luan, c'è un altro calciatore straniero che sarebbe stato proposto alla Samp. Si tratta di Ryad Boudebouz, trequartista del Montpellier.



Algerino nato in Francia, classe 1990, fantasista tecnico e dotato di un buon senso del gol, Boudebouz ha numeri importanti oltralpe: in carriera ha giocato oltre 320 partite tra Sochaux, Bastia e Montpellier, segnando 50 reti e fornendo ben 54 assist. Secondo Sky Sport sarebbe stato l'agente del giocatore a sondare la Samp per capire l'eventuale grado di interesse dei blucerchiati.



Va detto però che pur essendo un trequartista, Boudebouz trova la sua collocazione ideale come esterno offensivo: un ruolo che nel modulo di Giampaolo non trova particolari riscontri. Oltretutto la Samp per acquistarlo dovrebbe sostenere un investimento importante, dal momento che il Montpellier valuta il giocatore circa 10 milioni di euro.