L'agente di Gerard Deulofeu a Milano. Chi cura gli interessi dell'esterno del Barcellona, Gines Carvajal, è arrivato nella capitale del calciomercato per decidere il futuro dell'ex numero 7 del Milan. Cercato da Inter e Napoli, il procuratore di Deulo si è incontrato oggi, come riporta Sky Sport, con il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli (nessun incontro invece con l'Inter). La società azzurra è quella che fa maggiormente sul serio per l'esterno spagnolo, anche perché pronta ad accontentare, in parte, le richieste del Barcellona.



IL PUNTO - Incontro per parlare dell'ingaggio del giocatore: fumata bianca vicina e accordi solamente da limare. Con il sì del giocatore, il Napoli parlerà col Barça della valutazione: l'intenzione di De Laurentiis è quella di abbassare le pretese dei catalani, che chiedono 15-16 milioni. Nonostante tutto, la priorità resta Verdi, che pensa e riflette, pronto a dare una risposta entro i primi giorni della prossima settimana. Nel frattempo il Napoli lavora per bloccare Deulofeu e non trovarsi impreparato.