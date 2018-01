Gustavo Gomez al Boca Juniors, una pista che non è ancora tramontata in casa Milan nonostante le durissime dichiarazioni dell'agente del calciatore paraguaiano nei confronti della società rossonera e l'assoluta indisponibilità da parte di Fassone e Mirabelli a concedere sconti sulla valutazione di 7 milioni di euro per l'ex Lanus. Augusto Paraja si è recato stamattina a Casa Milan verso le 11 per incontrare nuovamente la dirigenza rossonera e fare il punto della situazione; il mercato in Argentina si chiude alle 19 ora locale, le 23 in Italia, ma in caso di riapertura ufficiale della trattativa, la Federcalcio di Buenos Aires concederebbe 5 giorni di proroga per chiudere l'operazione.



Contestualmente, secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan è in attesa di un'offerta dalla Spagna per Gustavo Gomez, precisamente dal Celta Vigo, che potrebbe cambiare ulteriormente le carte in tavola. Sono ore febbrili, Gustavo Gomez è pronto a lasciare l'Italia dopo appena 18 mesi, ma la sua destinazione futura è ancora un'incognita.



