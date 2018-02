Tra i nomi nel mirino del Napoli per sostituire Ghoulam, c'è anche quello dell'ex terzino della Fiorentina Hrvoje Milic. L'agente del calciatore croato, Tomislav Erceg, ha parlato ai microfoni del portale Zona Calcio: "Quale calciatore potrebbe rifiutare il Napoli?! Parliamo di una realtà importante del calcio europeo, guidata da un grande tecnico come Maurizio Sarri - ha detto il procuratore - Il ragazzo si è svincolato dall'Olympiacos, dove tutto è andato storto e certamente non per demeriti del calciatore. Non ci aspettavamo determinate situazioni e che reputo inspiegabili nel calcio moderno. Milic è pronto fisicamente, la sua condizione atletica è ottimale. La verità è che non ci sono stati contatti con i partenopei, ma sono arrivate offerte concrete da club esteri. Il ragazzo deve pensare alla prossima avventura e poi potrà ragionare in ottica mondiale".