Un girone di andata da leader difensivo, uno di ritorno con qualche espulsione di troppo. Questa in estrema sintesi la stagione di Gabriel Paletta che adesso si ritrova con un futuro incerto per via di un contratto in scadenza nel 2018.



INCONTRO CON IL MILAN - Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato,com, questa mattina è atterrato a Roma l'agente del difensore italo-argentino Martin Guastadisegno. Tra giovedì e venerdì è previsto un incontro a Casa Milan con il direttore sportivo Massimilliano Mirabelli per fare il punto della situazione. L'entourage del giocatore ha memorizzato come la situazione sia cambiata repentinamente negli ultimi mesi: dall'accordo per il rinnovo con adeguamento per altri due stagioni studiato con Adriano Galliani ad una situazione diametralmente opposta, con l'arrivo in rossonero di Mateo Musacchio e un addio che si fa sempre più probabile. Perchè il concetto che verrà esposto sarà chiaro: o il club rossonero offrirà il rinnovo o le strade si separeranno.



TUTTE LE SOLUZIONI - Il Milan vorrebbe inserire Paletta nella trattativa con l'Atalanta per Andrea Conti, una carta utile per ottenere un piccolo sconto sul prezzo del cartellino. Ci sono stati contatti, attraverso intermediari, con il Marsiglia che è alla ricerca di un difensore con un bel bagaglio di esperienza internazionale. Le soluzioni, quindi, non mancano con la stessa Fiorentina che è alla ricerca di un puntello per sostituire Gonzalo Rodriguez ed è attesa presso la sede del Milan per parlare di Nikola Kalinic. Tra pochi giorni andrà in scena questo summit risolutore per il futuro del difensore classe 1986 che, allo stato attuale, sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi altro club a partire dal prossimo mese di febbraio.