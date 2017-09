Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui, è intervenuto questa mattina a Radio Crc: "Ghoulam sta attraversando un periodo di forma strepitoso, Mario Rui invece non è ancora nella condizione ottimale, ho sempre detto che sarebbe stato pronto tra fine settembre inizio ottobre. Sono certo che appena starà bene, Rui dimostrerà il suo valore anche se, va detto, ad oggi Ghoulam è insostituibile.



RINNOVO GHOULAM - "Non credo che l'algerino alla fine rinnovi con il Napoli" aggiunge Giuffredi: "Tra appena 4 mesi il calciatore potrà firmare a parametro zero con chi vuole e guadagnare anche 5 milioni di euro. Come potrebbe oggi accettare i 2,5 che gli offre il Napoli? Non credo che i suoi procuratori siano stupidi, anzi. Il suo agente è tra i migliori al mondo. Non credo a certe storielle e se Ghoulam avesse voluto rinnovare, lo avrebbe già fatto. Oltretutto, con il campionato che sta facendo, il Napoli non può permettersi di metterlo in tribuna. Passato il 31 agosto, il coltello dalla parte del manico ce l’ha il giocatore".