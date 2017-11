Nella corso dell'estate, spesso il nome del centrale di difesa Yerri Mina era stato accostato a quello della Sampdoria. Il giocatore del Palmeiras, corazziere di 1,95 metri, è stato fuori per infortunio parecchi mesi (da inizio agosto per la precisione) e soltanto domenica è potuto rientrare in campo giocando 90 minuti contro il Corinthians.



Prima del problema fisico, però, i blucerchiati avevano monitorato a lungo il calciatore colombiano. Il club di Ferrero non è stato l'unico a mostrare interesse. L'irruzione del Barcellona aveva fatto pensare ad una trattativa di fatto già chiusa, almeno sino a che l'agente di Yerri Mina non ha fatto chiarezza direttamente dalla Colombia: "Smentisco che il Barcellona l’abbia già acquistato, c’è un preaccordo che i blaugrana potranno esercitare la prossima estate per 9 milioni, ma al momento nulla è stato deciso, Mina può scegliere qualsiasi squadra" riporta Sampnews24.com. "C’è anche la Sampdoria, ma piace a diversi club. Lui aspira a confrontarsi con un campionato europeo, il costo del suo cartellino gravita fra i 10 e i 15 milioni di euro".