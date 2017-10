Giuseppe Riso, agente di diversi obiettivi del Milan come Pellegri, Salcedo e Jankto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Milanews:



SULL'INTERESSE PER PELLEGRI E SALCEDO - "Ho letto che l'avete scritto. L'incontro di quest'estate a Casa Milan è stato un bel segnale, perchè il Milan è attento a quello che sarà il futuro, quindi oltre ad aver fatto un gran mercato ha dimostrato di essere attento a quelle che potranno essere le prossime stelle in Nazionale e nell'Europeo. E' stata una bella chiacchierata che penso porteremo avanti nei prossimi mesi. Con il Milan ci sentiamo spesso, quindi penso sarà una cosa che riaffronteremo a gennaio o giugno".



SU JANKTO - "Sì, credo sia un profilo interessante per il Milan: è un giovane e credo che rientri nei 5/6 profili che stanno osservando, sicuramente. Se n'è parlato e se ne parlerà".