Thorgan Hazard, fratello del più celebre Eden, risulta essere fino ad oggi il giocatore più determinante di tutta la Bundesliga. Il belga nelle 20 partite disputate è andato in rete 7 volte e fornito altrettanti assist ai compagni. Vale a dire che nei 30 gol complessivi del Borussia Mönchengladbach per quasi la metà è stato decisivo (il 47%), la sua incisività è persino maggiore di Lewandowski ( 38%) che ha segnato più del doppio (18), ma ha mandato in rete i compagni solamente una volta. Thorgan ha un obiettivo ben preciso: dimostrare a tutti ciò che vale e non essere conosciuto unicamente come il fratello minore di uno dei calciatori più forti del panorama internazionale, anzi far valere le proprie potenzialità e fare di tutto per partecipare ai mondiali di Russia 2018.



COME GIOCA - Il Borussia adotta più di un sistema di gioco, ma prevalentemente il 4-2-3-1 o il 4-2-2-2, quest’ultimo in fase di possesso si “trasforma” nel primo per sfruttare maggiore ampiezza e allargare frequentemente il fronte offensivo. Il ruolo naturale di Thorgan è quello di ala sinistra, poiché avendo grandi capacità nel dribbling ama rientrare e spostarsi il pallone sul destro, suo piede naturale. Hecking, infatti, lo ha schierato per ben 12 volte in quella posizione tra campionato e coppa e il suo maggior numero di gol (5) e assist (4) giungono proprio da lì. In altre occasioni è stato utilizzato anche come esterno destro o come trequartista sempre con ottimi risultati, questo dimostra quanto sia un giocatore duttile su tutto il fronte d’attacco. Un aspetto su cui deve migliorare, per fare di lui un esterno del tutto completo, è la fase difensiva: spesso è poco efficace nel raddoppio sull’avversario e non recupera un eccessivo numero di palloni. Il classe ’93 ha ancora molti margini di miglioramento, ma ha stupito davvero tutti e si sta facendo rimpiangere dal Chelsea che con ogni probabilità l’ha lasciato andar via troppo presto.



DOVE PUO’ ARRIVARE IL MÖNCHENGLADBACH - La Bundesliga sta vivendo una fase molto calda con 6 squadre racchiuse in 3 punti, tutte dal secondo al settimo posto. Il Borussia perdendo lo scontro diretto contro l’Eintracht Francoforte, dove ha visto protagonista negativamente Hazard fallendo il rigore del possibile 1-1, è stata sorpassata e si ritrova per l’appunto settima a quota 31, fuori da tutte le coppe europee. Il mese di febbraio può rivelarsi davvero fondamentale per le sorti del Gladbach sabato affronterà il Lipsia, momentaneamente quinta a 32, un successo potrebbe essere grande fonte di fiducia in sé stessi oltre a recuperare una posizione in classifica. Di grande importanza sicuramente sarà la sfida del 18 febbraio dove ospiterà il Dortmund, ora a pari punti, ma con una differenza reti migliore che la posiziona davanti al sesto posto, ultimo posto utile per entrare in Europa League. Il mercato invernale, d’altro canto, non ha portato grosse novità nelle file di Hecking se non il prestito prolungato con il West Ham del difensore centrale Oxford di 19 anni. La società ha dimostrato che crede fortemente negli uomini che ha ed è convinta che si possa ritagliare un traguardo importante nelle zone europee. Ultimamente, però, deve migliorare nelle partite in trasferta, dove ha vinto solo una delle ultime 5 partite. Nonostante queste difficoltà la Champions è a portata di mano: padroni del proprio destino.