Frank Lampard, intervenuto al Monday Night Football sul canale britannico Sky Sports, mette in comparazione l'attuale marcia di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea con quelle di José Mourinho nel 2004/05 e di Carlo Ancelotti nel 2009/10, con cui vinse due titoli di Premier League.



MOU - "Sapevamo come vincere sporco, bastava non concedere gol, poi c'erano giocatori che sapevano segnare l'1-0 decisivo".



ANCELOTTI - "E' un players' manager, sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore e sa come vincere. Non è un calcio strutturato come con Mourinho, ma tutti danno il meglio".



CONTE - "E' un calcio di grande consistenza, tutti sanno cosa fare. E' molto simile a quanto accadeva con José da questo punto di vista".