Dopo la partita di lunedì sera fra, valida per l’accesso alla semifinale di FA Cup,l’autore del gol decisivo (1-0).Qualcuno però, nei giorni seguenti, si è spinto oltre, arrivando a definire il francese”, il miglior centrocampista centrale del mondo. E’ stato Frank. Nessun complimento poteva riuscire tanto sorprendente e persuasivo quanto quello pronunciato da una leggenda dei Blues, che di ruolo faceva appunto il centrocampista. Pensando a tutti i gol che segnava Lampard, però, questa dichiarazione risulta spiazzante, almeno in un primo momento.In realtà, proprio per questa concessione autorevole, la sentenza di Lampard finisce per essere doppiamente significativa. Infatti, in virtù delle sue qualità, il francese sembra meritare lo stesso questo titolo, questo complimento, questa incoronazione, nonostante faccia fatica a trovare la via del gol (2 in stagione, entrambi contro il Manchester United). Non solo la via del gol, aggiungiamo, ma anche la porta, se è vero cheL’ex nazionale inglese si è spiegato ulteriormente soffermandosi su “what he’s giving to the team in the way he’s playing”,Ha usato, per riassumere il concetto, un’espressione molto efficace quando ha detto “the driving force that he is”, la forza trainante che èCi siamo chiesti allora in quali momenti della partita di lunedìpuò aver pensato cose del genere, e abbiamo selezionato alcune situazioni.Francese contro francese, due prestanze fisiche eccellenti, benché diverse per struttura e altezza.ma c’è un’attenuante. Occorre tenere conto della superiorità numerica conseguita dai Blues intorno al 35’, e della strategia difensivista adottata da quel momento in avanti dal Manchester, per volere di(nel secondo tempo erano in sei dentro l’area, tre per lato).Qui sotto siamo al 23’, quando Kanté inizia ad accompagnare verso la sua sinistra l’ex juventino. Gli si avvicina.con il braccio mancino prova a “sentirlo”; vuole tenerlo lontano dal pallone perché sa che può ‘mordere’.E infatti Kanté attacca, anzi, quasi si aggrappa.. Ma l’estroso centrocampista del Manchester non è certo l’ultimo arrivato, sa difendere il pallone. In Italia glielo toglievano solo quando esagerava, altrimenti non c’era storia, il suo strapotere tecnico e fisico bastava.Al primo contatto, Kanté viene respinto., si accontenterebbe di non essere stato saltato o peggio, umiliato. Questo è quello che potrebbe aver “pensato” anche Pogba, sicurissimo di sé.Un affondo in spaccata. Va a cercare una palla che non è affatto scoperta da Pogba, ma che è ancora al riparo, nell’orbita del piede destro. Questo non è un semplice tackle, è il tackle del miglior incontrista del mondo.Voliamo ora al 48’, l’inizio della ripresa. Questo è un recupero palla vero e proprio, più che un’azione di disturbo o di respingimento. Interessantissimo vedere come, anche quando sbaglia la prima lettura, e viene tagliato fuori da una ripartenza,Moses ha perso palla, ed è stata subito servita l’unica punta dei Red Devils. Per inerzia, Kanté avanza erroneamente verso una palla pericolosamente scoperta. Il centrocampista del Manchester, con un solo tempo di gioco, lo supera.Matic va in chiusura, Rashford gli fa il tunnel e persevera. Nel frattempo Kanté, dopo una sterzata brusca, ha già mangiato metri di campo, recuperando terreno sull’uomo in fuga.Ed ecco, di nuovo un bel contatto. Il baricentro basso e la potenza che ha nelle gambe gli consentono di sradicare il pallone da dietro, ai limiti del regolamento, grazie all’ ottimo uso del bacino, di poderose ancate.In aggiunta a questi due esempi relativi alla fase di rottura, analizziamo un piccolo dispositivo adoperato dal Chelsea quando si è trovato in superiorità. La discesa sistematica di, nel corridoio di mezzo tra la fascia laterale e il centro del campo. Questo automatismo offensivo potrebbe apparire spericolato (ricordo che lo spagnolo è il centrale laterale destro, uno dei tre della linea difensiva).La controparte però è questa: viene come saltato nella circolazione del pallone, per guadagnare metri e ampiezza. E’ molto disciplinato, Kanté.Non che venga sistematicamente estromesso dalla manovra: anzi, contro il Manchester ha realizzato 59 passaggi su 70 tentativi, con una media dell’84%, ed è arrivato a toccare in tutto 90 palloni. Diciamo che la maggior parte delle volte si limita a una trasmissione essenziale, tendenzialmente corta. Stop e passaggio, per dare ritmo, che ai lanci ci pensa Matic. Un altro dato? In Premier, Kanté ha solo il 9% di passaggi lunghi. Eppure anche così, per Frank Lampard, il migliore centrocampista è proprio lui. E se poi gli avversari commettono l’errore di battezzarne il tiro, come si fa nel basket con chi ha una brutta media da tre punti, i risultati potrebbero essere quelli visti lunedì. Ma se iniziasse anche a segnare, cosa diventerebbe Kanté?