L'appello è di Vittorio Sgarbi, e come sempre è polemico, irriverente, interessante. Un appello a tutti i tifosi della Lazio: “Mi chiedo, ma se i romanisti e i seguaci di Totti vogliono lo stadio, perchè la Lazio non lo debba avere. Totti non può essere un consulente architettonico, è un giocatore. Facciamo lo stadio della Lazio. Laziali vi dovete ribellare. Vediamo come e dove farlo. Sono pronto a fare da testimone per questo progetto, fatto solo come stadio. Non può essere che solo la Roma debba avere lo stadio, che poi si tratta solo di speculazione edilizia. Laziali di tutto il Lazio unitevi, fate lo stadio”.