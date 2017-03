L’Arsenal ha chiesto al proprio tecnico, Arsene Wenger, di decidere entro un mese i suoi piani per il futuro. Ivan Gazidis (direttore sportivo dei Gunners) avrebbe offerto al francese un nuovo contratto, ma ancora non è arrivata una risposta, affermativa o negativa che sia, e non vuole più aspettare. Ha lanciato così un ultimatum a Wenger: ha tempo fino al termine del mese in corso per far pervenire le sue intenzioni. Nel caso in cui decida di lasciare i Gunners, si stanno valutando nomi importanti per la panchina, quali Luis Enrique (in rotta con Barcellona a fine stagione) e Jorge Sampaoli. Quest’ultimo però, potrebbe anche accettare di sostituire lo stesso Enrique.



Da parte sua Wenger, considerando le ultime dichiarazioni rilasciate a SunSport, non sembra voler lasciare l’Arsenal: “Nessuna decisione è stata ancora presa, non ho bisogno di convincere nessuno, ma non sto valutando altre panchine. Sono qui da 20 anni, e se avessi voluto lasciare l’avrei già fatto, ma ho sempre rifiutato le proposte arrivate in passato”.