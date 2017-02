L'Atalanta è destinata a cedere tutti i più grandi talenti esplosi definitivamente in questa stagione. Dopo Gagliardini e Caldara, i prossimi saranno Kessie e Conti. Proprio per far fronte alla partenza di quest'ultimo, è partita una nuova trattativa con la Juve: l'erede designato infatti è stato individuato in Pol Lirola. Ma lo spagnolo è tecnicamente in prestito al Sassuolo fino al 30 giugno 2018, per una trattativa a tre già avviata ma non necessariamente semplice da gestire.