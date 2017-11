L'Atalanta riscatterà Cristante: è questa l'indiscrezione che arriva dal Portogallo secondo A Bola. Come scritto sul quotidiano portoghese, i dirigenti nerazzurri sono pronti a riscattare interamente dal Benfica il cartellino del centrocampista di scuola Milan. La cifra del riscatto è di quattro milioni di euro, ma la Dea cercherà di aggiungere anche una percentuale sulla futura cessione del calciatore. Una condizione in vista dell'interesse di tante squadre per Cristante, una fra tutte la Juventus, che vorrebbe portare il centrocampista in bianconero. La Juve vigila, perché c'è anche l'Inter alla porta.