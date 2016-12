Il Milan si è tirato fuori dalla corsa per Riccardo Orsolini, giudicato ancora non pronto dalla nuova dirigenza che si insedierà a Marzo. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta è ora in pole per il giocatore anche se Inter e Napoli rimangono interessate. I bergamaschi hanno la forza economica per chiudere da soli l'acquisto dell'esterno offensivo dell'Ascoli ma l'affare Caldara ha rafforzato i rapporti tra la squadra di Percassi e la Juventus. Dietro l'affondo della Dea ci sarebbe infatti la mano lunga dei bianconeri che vogliono avere il controllo sul giocatore con un diritto di prelazione.