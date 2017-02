Come si legge dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimo Maccarone è il principale indiziato a curare il mal di gol dell’Empoli. La squadra di Martusciello, infatti, detiene il peggior attacco del campionato con soli 15 gol messi a segno e di conseguenza un giocatore d’esperienza come Big Mac dovrebbe prendere in mano le redini del reparto offensivo empolese e rinvigorirlo a cominciare dalla complicata gara di stasera allo Juventus Stadium. Un po’ come stanno facendo Falcinelli nel Crotone e Nestorovski nel Palermo, due giocatori che, nonostante anch’essi militino in squadre che lottano per la salvezza, stanno andato in rete spesso.