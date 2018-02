Non c'è l'ufficialità, ma non è una possibilità da escludere: il ghanese ex centrocampista di Inter e Milan Sulley Muntari è in prova con gli spagnoli del Deportivo La Coruna, nobile decaduta, quest'anno invischiata nei bassifondi della Primera Division spagnola. La guida tecnica è cambiata appena tre giorni fa: in panchina è arrivato Clarence Seedorf, alla sua prima esperienza europea in panchina dopo la breve parentesi al Milan. La missione è ardua: salvare il club. Per farlo, potrebbe avere la possibilità di contare sulla grinta del classe 1984, che non disputa una gara ufficiale dallo scorso aprile, nell'incolore parentesi di Pescara.



SEEDORF, E TRE - Nel caso la sua candidatura dovesse essere accolta, Muntari ritroverebbe Seedorf per la terza volta: la prima, nella stagione 2011-2012 - ricordata per il gol fantasma alla Juventus segnato proprio dal ghanese - quando l'olandese indossava ancora la maglia numero 10 del Milan e la seconda, nel 2013-14, con Seedorf alla sua prima esperienza in panchina. Tra i due si è chiaramente creato un buon rapporto, motivo per cui Muntari ha scelto di sposare la causa del club iberico.



RIVINCITA - A 34 anni, Muntari non ha ancora alcuna voglia di smettere. Neanche tre anni fa, al termine del suo sodalizio con il Milan, è iniziato un pellegrinaggio che lo ha visto approdare prima all'Al-Ittihad e al Pescara: in entrambe le occasioni il ghanese è parso il lontano parente del giocatore ammirato nella sua lunga esperienza italiana, iniziata a Udine, passando attraverso Inter (che lo ha incoronato come uno degli eroi del triplete) e Milan. L'etichetta di pensionato non gli è tuttavia andata a genio, e la possibilità di dire ancora la sua è dietro l'angolo.