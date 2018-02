Anche la stampa francese celebra la prestazione di Yann Karamoh. Questo è quanto scrive L'Equipe sul giovane francese che ieri ha incantato il Meazza con le sue giocate.



“Onore ai giovani e quindi a Yann Karamoh, per la prima volta titolare in campionato con Luciano Spalletti, fino alla partita di ieri aveva dovuto accontentarsi di quattro presenze e di 58 minuti totali. Il calciatore arrivato dal Caen è stato uno dei migliori in campo: è entrato nell’azione del gol di Eder ed ha messo a segno una splendida rete nella ripresa. Il gol della vittoria che ha dato sollievo sia a lui che all’Inter, che in campionato non vinceva da oltre due mesi”.