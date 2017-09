Eleonora Boi, volto sempre più importante di Premium, dove per questa stagione sarà la conduttrice nelle serate di Champions League insieme a Sandro Sabatini, in questi giorni sta facendo parlare di sé anche per la cronaca rosa. I gossip infatti accostano il nome della giornalista sarda a Danilo Gallinari, lo sportivo italiano più pagato al mondo (contratto da 65 milioni di dollari in tre anni con i Los Angeles Clippers in NBA). Sono tre gli indizi alla base del presunto legame Boi-Gallo. Il primo indizio risale alla fine di giugno, quando Eleonora si reca a Graffignana all'inaugurazione del campetto da basket realizzato grazie alla donazione di Danilo. Poi, l'8 agosto, compleanno di Gallinari, la Boi pubblica su Instagram un sibillino messaggio d'auguri: "Se davvero vuoi qualcosa troverai un modo.. Se non vuoi, troverai una scusa". Infine, il terzo indizio: Eleonora va in vacanza a Los Angeles, la nuova città di Gallinari.