Neanche il tempo di insediarsi che la nuova dirigenza del Milan - passato in mani cinesi - dovrà subito attivarsi sul mercato. Non mancherà di farlo il ds Massimiliano Mirabelli, l'uomo scelto da Fassone, pronto a operare dopo mesi di missioni, giocatori seguiti e contatti avviati. Tra questi c'è sicuramente Sead Kolasinac, terzino mancino classe 1993 di proprietà dello Schalke con il contratto a scadenza nel prossimo giugno, dunque opportunità a parametro zero che il Milan ha fiutato da tempo.



ASSALTO EVERTON - I rossoneri hanno un patto con l'entourage di Kolasinac, come vi abbiamo raccontato. Ma nel calcio contano le firme, il laterale bosniaco è in attesa da tempo di un segnale definitivo sponda rossonera, potrà aspettare ancora. Nel frattempo però bisognerà fare i conti con l'Everton: il club inglese infatti vuole a tutti i costi provare a soffiare Kolasinac al Milan. E' pronta una proposta importante per cercare di rompere il patto tra il terzino e la nuova dirigenza rossonera, lavori in corso da parte dei Toffees per convincere il ragazzo. Il traguardo non è ancora vicino, ma l'Everton sta spingendo forte e adesso la palla passerà al Milan. Chiudere per Kolasinac o rischiare di perderlo. C'è subito da attivarsi in casa rossonera...