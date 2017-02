Si è trattato di uno dei trasferimenti più chiacchierati di questa finestra invernale del calciomercato. Parlo del passaggio diSi sarebbe nella norma, se non fosse che in questo caso c’è un soggetto pronto a dare battaglia per far valere i propri diritti. Il soggetto in questione è. E c’è già un appuntamento in giudizio fra l’agente e il club encarnado, fissato per il prossimo 8 febbraio.Un passaggio di cui si ha un’avvisaglia nel momento in cui viene firmato il secondo rinnovo tra il Benfica e Gonçalo Guedes. Come riferisce Rodrigues nel corso di un’intervista al sito francese Foot Mercato, quel giorno il giocatore non si presenta. E pochi giorni dopo fa pervenire all’agente una lettera con cui lo informa di ritenere sciolto il vincolo d’agenzia., con l’agente che rivela d’essersi pure fatto carico d’assistere il calciatore e la sua famiglia ben oltre i limiti del rapporto d’agenzia. Afferma addirittura diE com’è ovvio,. Il cui curriculum è fatto anche di calciatori e allenatori pronti a scaricare il proprio agente per passare sotto le insegne di Gestifute. La lista è lunghissima. Si va da quelli che hannoMa nel caso di Rodrigues, Gestifute trova un osso duro. Il tipo è sanguigno, e quando gli prendono i cinque minuti è meglio non passargli vicino. Lo scopre a sue spesedopo la conclusione della carriera. A settembre 2015 Valdir si trova braccato da Rodrigues nello stadio di Setúbal. Ne segue pure uno scambio di sms fra i due, con Rodrigues che non va tanto per il sottile quanto a uso del linguaggio L’agente pretende 1,8 milioni di commissione sul rinnovo del contratto fra l’attaccante e Benfica, 3 milioni (corrispondenti al 10%) sul trasferimento al PSG, e altri eventuali 700 mila euro nel caso scattino i bonus. Fanno 5,5 milioni. E per il Benfica sarebbe un bel salasso, altro che grande affare.@pippoevai