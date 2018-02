Intervistato da El Crack Deportivo, l’ex selezionatore della nazionale Under 20 argentina, Claudio Ubeda, elogia le doti di Lautaro Martinez, attaccante del Racing sempre più vicino all’Inter.



"Non sono affatto sorpreso dal momento che sta attraversando perché l'ho visto crescere. È sempre stato molto concentrato e desideroso di migliorare giorno dopo giorno. Lautaro è ambizioso, vuole progredire e continuerà a farlo. Non ha paura dello scontro fisico, ha tutto per essere quello che è già, un giocatore straordinario. Spero che non si appanni, ma penso non accadrà perché sa come prendere il suo posto. Un calciatore, quando entra nell'élite, deve imparare a convivere con tutto quello che ciò comporta: le richieste della stampa, non potere uscire in strada. Sono tantissime le cose che deve imparare. Deve comprendere che non tutti i momenti sono buoni, come è successo in passato a causa dell'infortunio. Fa parte della carriera di un calciatore mettersi alle spalle le avversità e godersi le cose positive come quelle che sta vivendo adesso".