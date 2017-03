L'ex arbitro Andrea De Marco, ha parlato ai microfoni di Radio CRC delle polemiche che stanno piombando sulla classe arbitrale italiana dopo la sfida Juve-Milan e gli errori in Crotone-Napoli.



IL CASO DE SCIGLIO - "C’è una mancanza di uniformità perché c’è troppa discrezionalità. Basterebbe dire per esempio che il braccio largo porta alla punizione a prescindere dalla volontà del calciatore per evitare polemiche e scusanti".



ERRORI PRO-NAPOLI - "La prova di Mariani? Il primo rigore è evidente, diciamo che ha sbagliato sulla seconda ammonizione mancata di Rog, azione che ha fatto infuriare il Crotone. Rog era l’unico ammonito, ma poi l’arbitro ha mancato nell’uniformità di giudizio perché nell’azione successiva ha ammonito un calciatore del Crotone per un fallo simile a quello di Rog".



VERSO JUVE-NAPOLI - "Per Napoli-Juventus, salvo infortuni o indisponibilità, manderei Orsato. Ma servirà un altro direttore di gara giacché si giocheranno due partite in pochi giorni e Orsato non può arbitrarle entrambe. Per l’altra partita potrebbe essere designato Rocchi”