L'ex arbitro Tiziano Pieri è intervenuto in mattinata ai microfoni di Radio Sportiva commentando la direzione di gara di Orsato a San Siro. "Quest'anno Orsato non è lo stesso straordinario arbitro che abbiamo visto fino all'anno scorso - le sue parole -, credo non gli abbia fatto bene la mancata convocazione per i Mondiali (ci andrà solo come Var), dove gli è stato preferito Gianluca Rocchi. Ieri la sua prestazione è stata insufficiente nella totalità. Il rosso a Vecino poteva starci, ma poi secondo lo stesso metro andava espulso Pjanic per doppio giallo per l'intervento su Rafinha. Chiaramente ha sbagliato una partita, ciò non mette in discussione il suo valore di arbitro".