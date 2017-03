L'ex attaccante dell'Arsenal, Ian Wright ha parlato in Inghilterra della situazione che riguarda Alexis Sanchez: "Fossi in lui preferirei abbandonare il club. Questa situazione non è bella né per lui né per l'Arsenal. Credo che il suo agente debba stare attaccato al telefono. Peccato, perché è il miglior giocatore della rosa e i Gunners hanno davvero bisogno di lui per restare in alto".