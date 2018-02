L'ex difensore di Lazio e Steaua Bucarest, Cristiano Bergodi, ha presentato ai microfoni di Cittaceleste la doppia sfida di Europa League tra i capitolini e i rumeni dell'FCSB: "I biancocelesti sono nettamente favoriti. I ragazzi di Inzaghi giocheranno contro un club blasonato, ma non hanno niente da temere, passeranno il turno. Lo Steaua ha appena disputato il match scudetto con il Cluj, pareggiando. Vengono dalla pausa invernale, hanno giocato appena due partite, quindi non stanno in forma smagliante. D’altro canto la Lazio non viene da un grande periodo. Secondo me le tre sconfitte consecutive sono dovute a un calo fisico che ci può stare. Tanti giocatori importanti non stanno più rendendo al 100%, come Luis Alberto".



SULLA SFIDA CON IL NAPOLI - "I biancocelesti hanno retto 45 minuti, poi sono crollati, era impensabile tenere un ritmo così alto per tutta la partita. Il gol preso allo scadere del primo tempo è stato fatale psicologicamente. Dove può arrivare la Lazio in Europa? Secondo me dovrà concentrarsi sul campionato, la Champions è un obiettivo possibile. Sarà difficile lottare per tutte e due le competizioni, la rosa non è lunga. Inzaghi prima o poi dovrà fare una scelta e la più logica è quella di arrivare quarti in campionato".



LITE ANDERSON-INZAGHI - "Anderson deve essere reintegrato perché è un valore aggiunto di questa squadra. Contro il Genoa Felipe sperava di giocare dall’inizio e lo posso capire. Luis Alberto, vista l’assenza di Milinkovic, poteva scalare al centrocampo e il brasiliano giocare vicino a Immobile. L’atteggiamento che ha mostrato in campo però è stato sbagliato ed è passato dalla parte del torto. Felipe comunque è un ragazzo intelligente, ha capito di aver sbagliato e sono sicuro che tornerà ad essere importante per questa squadra".