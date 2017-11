Anche lui ha subito la rivoluzione milanista. Fassone e Mirabelli, dirigenti del nuovo corso rossonero, hanno deciso non solo di rivoluzionare la rosa ma anche di ristrutturare il settore giovanile. E Mauro Bianchessi, ex responsabile dell'attività di base e dello scouting Under 14 del Milan, scopritore di Locatelli e Donnarumma, è stato licenziato a due anni dalla scadenza del proprio contratto.



MOMENTO LAZIO - Oggi responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi parla proprio dopo il ko dei biancocelesti contro i rossoneri di Gattuso (0-2 con le reti di Tsadjout e autogol di Petro): "Buona partita giocata bene da due discrete squadre allenate da due ottimi allenatori. Il Milan più maturo e completo della Lazio con molti miei ragazzi in campo. Alla Lazio mi trovo molto bene, è una famiglia con un grande Presidente che ha idee chiare e progetti concreti da sviluppare e realizzare sia per la prima squadra sia per il settore giovanile."



SASSOLINI ROSSONERI - Due parole vengono risevate anche al nuovo corso milanista: "Seguo poco le vicende del Milan anche se l'unica considerazione che faccio è che lo scorso anno il Milan è arrivato sesto in classifica e l'obbiettivo di questa stagione è di arrivare nei primi 4 posti, comprare 11 giocatori spendendo 230 milioni senza prendere un campione che fa gol e stravolgendo tutto si sta rivelando una scelta non vincente. Ho letto le dichiarazioni di Mirabelli riguardo questi 11 acquisti che sono stati da lui scientificamente scelti per vincere e sono molto curioso di vedere a che traguardi porteranno. Bonucci? Bonucci è un ottimo giocatore non scherziamo io però preferisco Skriniar o Caldara giocatori giovani, forti e determinati".