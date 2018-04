Toninho Cerezo, ex centrocampista della Roma, parla a Globoesporte del club giallorosso dopo l'impresa di ieri contro il Barcellona: "Miracolo? Non è un miracolo, no. Quando stavo giocando per la Roma, abbiamo perso contro il Dundee United 2-0 in Scozia e quando siamo tornati a Roma abbiamo invertito il risultato e abbiamo vinto per 3-0. Ma la squadra mi è davvero piaciuta perché non ha permesso al Barcellona di giocare".



"Sorpreso? In un certo senso no. Anche perché la Roma ha giocatori molto bravi, c’è Dzeko in testa che è un buon giocatore. Anche le occasioni sono state a favore, che al giorno d’oggi è fondamentale. E sto per dirti … Penso che la grande difficoltà sia passata da Barcellona. Sarà difficile contenere la Roma ora".