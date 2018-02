L’ex club manager della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a Italia 7 dei suoi trascorsi in viola: “Segnalai Torreira quando era a Pescara ma mi dissero che era troppo piccolo. Eppure non mi pare che Pizarro fosse grande. Suggerii anche Barella e non lo andarono neanche a visionare. Dissi alla dirigenza che potevamo prendere Belotti per 900.00 euro e si misero tutti a ridere. Il mio rimpianto è di non essere mai stato ascoltato dalla Fiorentina”.