L'ex direttore sportivo della Sampdoria, Pasquale Sensibile, ha rivelato ai microfoni di Sky Sport un retroscena sul tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino: "L'ho trovato molto bene e l'ho rincontrato con piacere: il nostro rapporto risale al 2011, ai tempi di Barcellona, quando lo incontrai due volte a casa sua. Ai tempi della Sampdoria era uno dei profili con cui volevamo approfondire la nostra conoscenza: lui allenava l'Espanyol, poi per una serie di circostanze la cosa non prese forma. Ci scambiammo anche delle idee: lui era molto legato all'Espanyol e per una serie di cose non si perfezionò il tutto. Ma abbiamo mantenuto una bella relazione e, visto che sarei dovuto venire a Torino per la partita, ho anticipato il mio arrivo".