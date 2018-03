Diego Forlan, attaccante ex Inter e Atletico Madrid, ha firmato per il Kitchee di Hong Kong. Queste le parole del centravanti uruguaiano: "Ho un ottimo rapporto con i compagni, sono bravi ragazzi che provengono da diversi Paesi, quindi mi sto davvero godendo il mio tempo qui. Mi piace davvero giocare, è bellissimo. È stato il mio lavoro per quasi 20 anni ed è stato grandioso. Non lo sento come un lavoro, è qualcosa che mi piace giocare, qualcosa che ho il privilegio di fare, quindi è per questo che continuerò e continuerò a giocare".