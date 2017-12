"Verona-Juve stavolta è una partita già scritta sulla carta, ma tutto dipenderà da come la Juve approccerà la partita. Solo da questo". Parola dell'ex difensore bianconero Sergio Brio, che ha analizzato per il quotidiano Veronese L'Arena la sfida di questa sera: "Se la Juve dovesse mettersi subito a giocare come sa non c’è storia. I valori parlano chiaro. Un punto a favore del Verona è la sua crescita negli ultimi mesi. La squadra doveva assorbire la categoria, non a caso nei primi turni il salto l’ha pagato. Tutte quelle che salgono dalla B devono fare i conti con un periodo di assestamento. Il fattore che farà la differenza a lungo andare sarà la continuità. Il Verona ha lasciato intendere di poter raggiungere certi standard, adesso deve mantenerli. Ci sta di perdere a Udine, ma magari non prendendo quattro gol. La regolarità nel tempo sarà un fattore decisivo. Al di là della partita con la Juve. Al di là di come finirà il Verona dovrà andare oltre il risultato. E ripartire dalle cose positive".