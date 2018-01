"Nessuno può consigliare Gigi e solo lui sa cosa è meglio fare. Però...". A parlare è l'ex attaccante della Juventus e della nazionale italiana Paolo Rossi, che al Corriere dello Sport parla della difficile scelta di Gigi Buffon sul suo futuro: "Se la condizione fisica gli permette di essere ancora protagonista è giusto che vada avanti, altrimenti rischia di finire malinconicamente come successo ad altri campioni. Comprendo che non sia una decisione semplice, ma per la sua immagine è più opportuno lasciare quando è al vertice come ora, piuttosto che attendere il tracollo".