Il futuro dell'ex Lazio Klose? In panchina, ovviamente. L'ex attaccante ha parlato all’agenzia cinese ‘Xinhua’ del suo attuale ruolo con la Nazionale di Joachim Löw: “Per adesso insieme all’assistente tecnico della nazionale tedesca Marcus Sorg, creo dei video da mostrare ai giocatori per capire in cosa avrebbero potuto fare meglio per poi correggersi. Faccio parte dello staff di allenamento, sono sempre presente durante la preparazione. Per me è una grandissima opportunità. Durante l’intervallo delle partite insieme allo staff comunico alla squadra le mie impressioni, so che cosa sente e pensa un giocatore durante un match. Come altri ho sperimentato gli stessi momenti in campo per molto tempo”. Ma il futuro si prospetta diverso: “Se voglio diventare allenatore devo occuparmi di una squadra. Questo è ciò che intendo fare. Penso che iniziare dai settori giovanili sia una buona strategia per acquisire esperienza. Mi trovo bene con i ragazzi. Ma prima devo capire quale sarebbe la migliore partenza per me, se la Bundesliga, una lega inferiore o una squadra giovanile”.