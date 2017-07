Un ruolo da dirigente, ma non da direttore sportivo. Miroslav Klose non sarà il nuovo ds del Bayern Monaco. Dopo l’abbandono di Sammer per motivi di salute, il ruolo lasciato per ora rimane vacante e, a confermarlo, il presidente del club tedesco, Uli Hoeness alla stampa tedesca: “C’è un candidato che abbiamo in mente: dopo aver riflettuto per un po’ stiamo per risolvere la questione. Miroslav ha svolto il ruolo alla grande ed è ancora molto conosciuto da tutti i fan ed è anche molto popolare. Il nostro desiderio sarebbe che lui svolga regolarmente l’incarico di ambasciatore, ovviamente quando attempo.”